MEO aposta na Inteligência Artificial para transformar atendimento e eficiência

No âmbito da conferência Tech Trends 2025, que decorre hoje e amanhã no Funchal, Paulo Pereira, diretor do Centro de Inteligência Artificial da MEO, apresentou a visão da empresa para a Inteligência Artificial e os benefícios concretos que esta já está a gerar para o negócio e para os clientes.

O responsável destacou que a criação da equipa de IA da MEO teve como base dois grandes princípios: o primeiro, a necessidade de fazer o upscale da organização, capacitando os colaboradores e envolvendo-os em projectos de desenvolvimento fora da zona de conforto, permitindo-lhes conhecer novas tecnologias e formas de trabalho; o segundo, a aposta em áreas prioritárias de investimento, que vão desde a produtividade e a experiência operacional à qualidade do serviço prestado e à satisfação do cliente, sempre com o objectivo de gerar crescimento do negócio.

Com cerca de um ano de actividade, a equipa tem trabalhado em estreita colaboração com as áreas de negócio, de forma distribuída, garantindo que os projectos produzem efeitos práticos que se traduzem em ganhos de eficiência e melhoria da experiência dos clientes. Paulo Pereira salientou que os mecanismos de decisão sobre investimento estão centralizados, mas sempre com foco nos impactos de negócio e não apenas tecnológicos.

Entre os resultados já alcançados, o diretor do centro de IA destacou dois projectos em fase avançada de implementação. O primeiro prende-se com um sistema de apoio baseado em inteligência artificial para técnicos no terreno, que aumenta a capacidade de resposta e acelera a resolução de problemas, permitindo também uma utilização mais eficaz da informação recolhida. O segundo refere-se a uma solução de digital automática, que recorre à inteligência artificial para processar a vasta informação existente e disponibilizá-la de forma mais rápida e intuitiva aos agentes de call center, reduzindo de forma significativa o tempo de resposta e aumentando a eficácia na resolução de problemas.

Paulo Pereira revelou ainda que está em desenvolvimento uma solução inovadora no domínio da faturação, que permitirá uma interacção directa com os clientes, simplificando processos e melhorando a experiência de utilização. O

responsável lembrou que mais de 70% das chamadas telefónicas recebidas pela MEO estão relacionadas com questões de facturação, pelo que este projecto representa um passo decisivo para reduzir a pressão sobre as equipas de atendimento e oferecer respostas mais rápidas e eficazes.

“Estamos a materializar a Inteligência Artificial em casos de uso concretos, que melhoram a nossa eficiência operacional e a experiência dos nossos clientes”, concluiu Paulo Pereira, sublinhando que estas soluções estarão disseminadas por toda a equipa nas próximas semanas.

Seguir-se-à Jorge Carvalho, antigo secretário regional da Educação que falará sobre Tutor IA.