Carneiro visita na Madeira e Açores, Montenegro no distrito do Porto

Os líderes do PSD e PS têm hoje uma agenda intensa de campanha, com Luís Montenegro a apostar forte em concelhos do distrito do Porto e José Luís Carneiro nas ilhas da Madeira e dos Açores.

No quinto dia oficial de campanha para as eleições autárquicas, o primeiro-ministro, na qualidade de líder dos sociais-democratas, começa ao fim da manhã na Nazaré, distrito de Leiria, seguindo depois para os concelhos de Valongo, Paços de Ferreira e Lousada. Termina o dia com um jantar em Gondomar.

O secretário-geral do PS inicia o seu périplo pelas regiões autónomas com um pequeno-almoço em Santa Cruz, juntando os candidatos socialistas às câmaras municipais da Madeira, tendo depois um comício no Machico.

José Luís Carneiro chega à ilha de São Miguel, nos Açores, a meio da tarde, tendo uma ação na freguesia de Água de Pau, concelho de Lagoa, e termina o dia com um jantar comício em Vila Franca do Campo.

Já o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, terá um dia de campanha entre o Algarve e Alentejo, arrancando em Faro e seguindo depois para dois municípios alentejanos que constituem apostas fortes eleitorais da CDU: Moura e Serpa.

O presidente do Chega, André Ventura, estará no distrito de Faro, onde o seu partido alcançou a percentagem mais alta de votação nas últimas eleições legislativas. André Ventura visita de manhã o Mercado Municipal dos Caliços, em Albufeira, e desloca-se a meio da tarde a Faro.

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, começa a manhã na freguesia de Alcântara ao lado de Alexandra Leitão, socialista que lidera a coligação PS/Livre/BE/PAN para a Câmara de Lisboa. Da parte da tarde, estará em Aveiro e Santa Maria da Feira.

A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, inicia às 07:50, no Seixal, uma viagem de barco da Transtejo até Lisboa, onde, ao fim da manhã, participará numa ação de rua entre o Campo Pequeno e o Saldanha da coligação PSD/CDS-PP/IL) liderada por Carlos Moedas.

O presidente do CDS participa num jantar comício na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Marisa Matias, dirigente do Bloco de Esquerda que está a substituir na campanha autárquica a coordenadora do seu partido, Mariana Mortágua, tem ações em Condeixa-a-Nova, Aveiro e Coimbra.