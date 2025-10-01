Livre apresenta plano para envelhecimento activo e inclusão dos idosos no Funchal

A candidatura do Livre à Câmara Municipal e Assembleia Municipal do Funchal, liderada por Marta Sofia, apresentou hoje um conjunto de propostas voltadas para a população idosa do concelho, com enfoque no envelhecimento ativo, no combate ao isolamento social e no acesso equitativo à mobilidade e à cultura.

A nossa população sénior é a memória viva e a fundação da nossa comunidade. As propostas do Livre recusam a visão de que a velhice é sinónimo de dependência. Pelo contrário, focamos na dignidade, no bem-estar e na sua plena participação na vida do Funchal. Queremos que os nossos idosos sejam protagonistas, com acesso fácil a tudo o que a cidade tem para oferecer, desde a mobilidade à cultura Marta Sofia, candidata do Livre à Câmara Municipal do Funchal

Reconhecendo o desafio do isolamento, o programa do Livre foca-se na criação de redes de suporte e na garantia de acesso a serviços essenciais, através de uma rede de apoio por voluntariado, transporte a pedido para o acesso e o destino de parte da receita da Taxa Municipal Turística para habitação assistida e acessível para idosos, garantindo dignidade e mobilidade na terceira idade.

O LIVRE defende ainda que a "idade avançada não deve ser um factor de exclusão cultural ou educativa", mas sim uma fase de pleno exercício da cidadania e da participação. Para isso, considera que é importante existir: cultura gratuita e intergeracional; a criação tarifas gratuitas em espaços patrimoniais públicos e culturais (museus, monumentos) para grupos com orçamento mais limitado, incluindo os idosos, estimulando as vivências intergeracionais; a promoção do Património Local; a implementação de programas de promoção do património local desenhados especificamente para os cidadãos mais idosos, com visitas guiadas, pequenas exposições descentralizadas e acções de rua; incentivar a formação; promover o envelhecimento activo estimulando a participação dos idosos em acções de formação, de actividade física e cultural, e dar continuidade ao investimento na educação de adultos, incluindo nas Universidades Sénior.