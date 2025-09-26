Chega acusa Sociohabita de "falhar" com os inquilinos
A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal exige que a SocioHabita Funchal assuma, de uma vez por todas, as suas responsabilidades enquanto senhorio e resolva os "problemas estruturais graves" que afectam muitas famílias nos bairros sociais da cidade.
É inadmissível que, em pleno século XXI, ainda existam apartamentos com fissuras, bolores, infiltrações e em avançado estado de degradação. Muitos destes imóveis encontram-se quase destruídos por falhas técnicas e não por falta de cuidado dos moradores. As famílias cumprem as suas obrigações: pagam renda e pagam todos os impostos. Têm, por isso, o direito de viver em casas seguras e dignas. Contudo, a SocioHabita Funchal revela uma atitude de negligência clara e inaceitável, colocando em risco a saúde e a segurança dos seus inquilinos. Luís Filipe Santos, candidato do Chega ao Funchal
O cabeça-de-lista do Chega considera que "é urgente que a SocioHabita deixe de gastar dinheiro em festas e festarolas"0 e passe a investir naquilo que realmente importa, a qualidade de vida e a segurança das pessoas que dependem dos seus serviços.
"O CHEGA no Funchal não vai calar-se perante esta injustiça. Vamos exigir soluções concretas, fiscalização séria e obras imediatas para devolver dignidade às famílias que vivem nos bairros camarários", sublinha.