Lentes ocupacionais vs. multifocais: qual a diferença e qual é ideal para si?
À medida que passamos mais tempo em frente a computadores, tablets e outros dispositivos digitais, a escolha da lente correta faz toda a diferença para o conforto visual e a saúde ocular.
Existem dois tipos principais de lentes para presbiopia: lentes multifocais e lentes ocupacionais. Embora ambas corrijam a visão em diferentes distâncias, o seu design e finalidade são diferentes.
👓 Lentes multifocais
- Uso geral: projectadas para visão de longe, intermédia e perto, permitindo alternar naturalmente entre distâncias;
- Transições: as zonas de visão estão distribuídas verticalmente, por isso é necessário mover a cabeça e os olhos para focar correctamente;
- Indicado para: quem precisa de correcção visual em todas as situações do dia-a-dia, como conduzir, ler e trabalhar no computador ocasionalmente.
👓 Lentes ocupacionais
- Uso específico: desenhadas para trabalho de perto e intermédio, como computador, leitura de documentos e reuniões;
- Design inovador: a visão é organizada em zonas concêntricas (aros) à volta da pupila, permitindo que os olhos foquem automaticamente sem mover a cabeça;
- Indicado para: profissionais que passam longas horas em escritório ou com dispositivos digitais, garantindo menos fadiga ocular e maior conforto.
✅ Resumo das diferenças
|Características
|Lentes Multifocais
|Lentes Ocupacionais
|Distâncias corrigidas
|Longe, intermédia e perto
|Perto e intermédia
|Movimento da cabeça
|Necessário para focar
|Não necessário, foco automático
|Adaptabilidade
|Para uso diário geral
|Para tarefas específicas, trabalho prolongado
|Conforto visual
|Bom, mas exige treino
|Muito elevado para trabalho digital e de escritório
Benefícios de cada opção:
- Multifocais: versatilidade para todas as situações; ideal para uso diário e condução;
- Ocupacionais: máxima clareza e conforto no trabalho; redução de fadiga ocular; adaptação imediata.
