 DNOTICIAS.PT
Patrocinado ALAIN AFFLELOU ÓPTICO

Lentes ocupacionais vs. multifocais: qual a diferença e qual é ideal para si?

None

À medida que passamos mais tempo em frente a computadores, tablets e outros dispositivos digitais, a escolha da lente correta faz toda a diferença para o conforto visual e a saúde ocular.

Existem dois tipos principais de lentes para presbiopia: lentes multifocais e lentes ocupacionais. Embora ambas corrijam a visão em diferentes distâncias, o seu design e finalidade são diferentes.

👓 Lentes multifocais

  • Uso geral: projectadas para visão de longe, intermédia e perto, permitindo alternar naturalmente entre distâncias;
  • Transições: as zonas de visão estão distribuídas verticalmente, por isso é necessário mover a cabeça e os olhos para focar correctamente;
  • Indicado para: quem precisa de correcção visual em todas as situações do dia-a-dia, como conduzir, ler e trabalhar no computador ocasionalmente.

👓 Lentes ocupacionais

  • Uso específico: desenhadas para trabalho de perto e intermédio, como computador, leitura de documentos e reuniões;
  • Design inovador: a visão é organizada em zonas concêntricas (aros) à volta da pupila, permitindo que os olhos foquem automaticamente sem mover a cabeça;
  • Indicado para: profissionais que passam longas horas em escritório ou com dispositivos digitais, garantindo menos fadiga ocular e maior conforto.

Resumo das diferenças

Características Lentes Multifocais Lentes Ocupacionais
Distâncias corrigidas Longe, intermédia e perto Perto e intermédia
Movimento da cabeça Necessário para focar Não necessário, foco automático
Adaptabilidade Para uso diário geral Para tarefas específicas, trabalho prolongado
Conforto visual Bom, mas exige treino Muito elevado para trabalho digital e de escritório

Benefícios de cada opção:

  • Multifocais: versatilidade para todas as situações; ideal para uso diário e condução;
  • Ocupacionais: máxima clareza e conforto no trabalho; redução de fadiga ocular; adaptação imediata.

Onde experimentar

Na Alain Afflelou Funchal, encontrará especialistas para ajudá-lo a escolher a solução ideal, seja lentes multifocais ou ocupacionais, com teste e adaptação personalizados:

  • CC Anadia – Loja 47
  • CC Madeira Shopping – Loja Xpress (frente à SportZone)