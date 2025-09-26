66 acidentes provocaram 19 feridos ligeiros e um grave na Madeira

A Polícia de Segurança Pública registou, ao longo da última semana, um total de 66 acidentes de viação nas estradas da Madeira.

Destes sinistros, que ocorreram na grande maioria no concelho do Funchal (21) e Santa Cruz (14), resultaram 19 feridos ligeiros e um grave.

Houve 45 colisões, 17 despistes, três atropelamentos e um acidente não especificado.

Entre os dias 19 e 25 de Setembro a PSP desenvolveu também várias acções de fiscalização rodoviárias e deteve 16 condutores na Região.

Oito foram detidos por condução sem habilitação legal, sete por condução sob efeito de álcool e um por desobediência, por conduzir nas 12 horas subsequentes a um exame de pesquisa de álcool no sangue com resultado superior a 1,2 g/l.