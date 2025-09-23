Benfica empata com Rio Ave e fica a quatro pontos do líder FC Porto

O Benfica falhou hoje a subida ao segundo lugar da I Liga de futebol e ficou a quatro pontos do líder FC Porto, ao empatar 1-1 na receção ao Rio Ave, em encontro em atraso da primeira jornada.

Na estreia em casa de José Mourinho, que tinha começado com um triunfo por 3-0 no reduto do AVS, Sudakov ainda adiantou os 'encarnados', aos 86 minutos, mas, aos 90+1, André Luiz restabeleceu a igualdade.

Os 'encarnados', que também tinham perdido dois pontos em casa nos descontos na última jornada (1-1 com o Santa Clara), passaram a somar 14 pontos, contra 15 do Sporting e 18 do FC Porto, enquanto o Rio Ave, que ainda não venceu, conta quatro e é 16.º.