Sporting de Braga vence Celtic e lidera Liga Europa

O Sporting de Braga somou hoje o segundo triunfo no mesmo número de jornadas da fase de liga da Liga Europa de futebol, ao vencer por 2-0 na visita ao Celtic, em Glasgow.

Ricardo Horta (20 minutos) e o espanhol Gabri Martínez (85) marcaram os golos dos minhotos, que alcançaram a primeira vitória de sempre na Escócia e estão provisoriamente na liderança da competição europeia, com seis pontos, depois de já terem batido os neerlandeses do Feyenoord na ronda inaugural.

Na terceira jornada, em 23 de outubro, o Sporting de Braga recebe o Estrela Vermelha, que hoje joga diante do FC Porto, no Estádio do Dragão, a partir das 20:00.