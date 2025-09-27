Dois detidos no Aeroporto de Lisboa por suposto tráfico de droga

Duas pessoas, de 21 e 46 anos, foram detidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, suspeitas de tráfico de material suficiente para vender pelo menos 110 mil doses individuais de cocaína, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

No âmbito da operação, foi inicialmente "intercetado um homem proveniente de um voo oriundo de um país sul-americano que tentou introduzir, em território nacional, uma elevada quantidade de cocaína", informou a PJ, num comunicado enviado à agência Lusa.

Posteriormente, foi identificado e detido, em flagrante delito, o suposto destinatário da droga.

Segundo a força policial, "a droga, acondicionada em dez placas e transportada para Portugal no interior de uma mochila de mão, seria suficiente para a composição de pelo menos 110 mil doses individuais, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição".

Os detidos foram apresentados a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a ambos.