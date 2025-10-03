A notícia que faz a manchete da edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO revela que o Governo Regional prepara nova taxa para as rent-a-car. A cobrança de 2 euros por dia para quem aluga veículos e estacionamento obrigatório para as empresas do sector são algumas das novidades do diploma que o governo está a preparar.

Em destaque na primeira página temos a importância de rejuvenescer aos 77 anos. Catarina Nóbrega encontrou no ginásio a fórmula para a longevidade. Conheça nestas páginas a sua história.

Quando vamos no quarto dia de campanha eleitoral para as Eleições Autárquicas do próximo dia 12 de Outubro, fique sabendo que os homens são o triplo das mulheres na corrida pelos órgãos de governação mais próximos dos cidadãos.

Destacamos, também, os oito músicos de sete nacionalidades no Pianofest. Festival realiza-se de 5 a 10 de Novembro, no Teatro Baltazar Dias.

Saiba, igualmente, que os bombeiros desesperam por actualização salarial. A medida já foi aprovada para tarda em ser implementada.

