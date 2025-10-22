A cerimónia da tomada de posse da junta de freguesia de São Roque iniciou-se, esta tarde, com um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento de Francisco Pinto Balsemão.

Robert Castro, presidente da junta de freguesia de São Roque eleito nas eleições realizadas no passado dia 12 de Outubro, num breve discurso, sublinhou o seu compromisso com a freguesia e com todos aqueles que o elegeram.

“O nosso desafio será valorizar o que é nosso, modernizar as infra estruturas e criar oportunidades para todos, o nosso objectivo será único, o bem comum. Os tempos são desafiantes mas a nossa força é maior”, afirmou o presidente da junta.

O ato solene contou com a presença do eleito presidente da câmara municipal do Funchal, Jorge Carvalho, com a secretaria regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, em representação do Governo Regional, e Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal.

Paula Margarido deixou palavras de agradecimento ao presidente cessante, Pedro Gomes e garantiu que o Governo Regional “continuará a valorizar o papel e a cooperar com os seus órgãos, porque só com instituições locais fortes e autarcas empenhados teremos uma madeira mais coesa.”

“Ao novo presidente da Junta, Dr. Robert Castro e a todos os membros agora empossados da Junta e da Assembleia, desejo o maior sucesso e que este mandato seja de diálogo, de pontes e de resultados: cuidar do espaço público, apoiar as famílias, ouvir os jovens e os seniores, fortalecer o associativismo, promover a inclusão e a participação cívica”, concluiu.