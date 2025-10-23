Sánchez destaca tema da habitação na agenda do Conselho Europeu

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, destacou hoje em Bruxelas a importância de o Conselho Europeu incluir na sua agenda a crise habitacional na União Europeia (UE).

Em declarações à entrada da reunião, que junta os chefes de Estado e de Governo da UE, Sánchez referiu que vai propor a articulação de medidas legais para controlar a compra de casas para uso turístico e promover construção de habitações acessíveis.

Segundo dados do Conselho Europeu, Lisboa, Barcelona e Madrid são as cidades da UE onde os habitantes destinam uma maior percentagem do salário para pagar a habitação.

Os líderes europeus reúnem-se hoje, em Bruxelas, numa cimeira marcada pela adoção de um novo pacote de sanções à Rússia (o 19.º) e pelo apoio a Kiev, esperando-se que do Conselho saia um mandato para a Comissão Europeia avançar com a proposta de mobilização de juros de ativos russos congelados na UE sejam usados para pagar a reconstrução da Ucrânia.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, deverá juntar-se à reunião depois do funeral do ex-chefe de Governo e fundador do semanário Expresso e do canal de TV SIC, Francisco Balsemão.