Eurodeputados na Madeira para avaliar oferta de habitação e impacto dos incêndios

Uma delegação da Comissão das Petições (PETI) do Parlamento Europeu desloca-se à Madeira, entre segunda-feira, 27 de Outubro, e quarta-feira, 29 de Outubro próximos, para "avaliar a oferta de habitação a preços acessíveis e a ameaça crescente dos incêndios florestais sazonais", informa uma nota divulgada esta sexta-feira.

Assim, os eurodeputados vão analisar "as condições de acesso à habitação acessível por parte da população da ilha da Madeira", sendo certo que "os membros da delegação, acompanhados do secretário regional do Equipamento e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitam vários projetos habitacionais, concluídos ou em desenvolvimento, financiados através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) da União Europeia (UE)", informa.

A comitiva será "liderada pelo presidente da Comissão das Petições, Bogdan Rzońca (eurodeputado polaco que integra o Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus)" e "analisa também o impacto dos recentes incêndios florestais, que têm provocado prejuízos significativos em toda a ilha". E acresenta: "Os membros do Parlamento Europeu reúnem-se ainda com representantes da Proteção Civil e de órgãos de poder regional responsáveis pela gestão florestal, para debater medidas de prevenção e de resposta a nível local e europeu. Uma visita ao planalto do Paul da Serra vai permitir uma avaliação direta à dimensão dos danos causados", frisa.

Ainda durante a visita, "a delegação do Parlamento Europeu reúne-se com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, bem como com outros membros do Governo Regional, para debater os resultados obtidos e definir possíveis ações futuras. Os eurodeputados também têm encontro marcado com os cidadãos que apresentaram uma petição ao Parlamento Europeu, e cujas preocupações motivaram a organização desta missão", conclui.

Além do eurodeputado polaco, que fará uma uma conferência de imprensa ao final da manhã de do último dia de visita, a delegação é composta por Virginie Joron (PfE, França), Gordan Bosanac (Greens/EFA, Croácia) e Dariusz Joński (EPP, Polónia), sendo acompanhados pelo eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves (S&D, Portugal).