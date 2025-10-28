Amazon anuncia corte de 14 mil postos de trabalho globalmente
A gigante americana do retalho 'online' Amazon anunciou hoje a eliminação de 14 mil postos de trabalho, sem especificar em que localizações, mas referindo-se a uma "redução global".
"As reduções que anunciamos hoje fazem parte de um esforço contínuo para nos tornarmos ainda mais fortes, reduzindo ainda mais a burocracia, eliminando camadas e realocando recursos", referiu a vice-presidente de Recursos Humanos e Tecnologia, Beth Galetti, em comunicado publicado no 'site' da Amazon.
Segundo a responsável, "isto envolverá reduções em algumas áreas e contratações em outras, mas resultará numa redução geral de aproximadamente 14.000 vagas".