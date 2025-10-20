Interrupção da 'cloud' da Amazon causa falhas em centenas de sites e aplicações pelo mundo

A Amazon Web Services (AWS), a maior rede de servidores na 'cloud' do mundo, tem enfrentado problemas técnicos desde o início da manhã, causando falhas nas redes sociais, plataformas de jogos 'online', sistemas informáticos, 'sites' e aplicações.

Duas horas após o incidente ter sido reportado pela primeira vez, a AWS registou um total de 58 serviços na sua plataforma afetados, incluindo um completamente em baixo, o Amazon DynamoDB, que é uma base de dados, avançou a EFE.

Este serviço da Amazon e o processo que segue para comunicar com um centro de dados ('data center') nos EUA parecem ser a origem do problema, de acordo com os detalhes fornecidos pela AWS no seu 'site'.