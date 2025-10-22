Ultrapassar a meta de aquecimento global de 1,5°C é "inevitável", alerta ONU

A meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais será inevitavelmente superada nos próximos anos, admitiu hoje o secretário-geral da ONU, António Guterres, a um mês da COP30 no Brasil.

"Uma coisa é clara: não conseguiremos conter o aquecimento global abaixo de 1,5°C nos próximos anos", disse António Guterres à Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU, em Genebra, enfatizando que "ultrapassar esse limite é agora inevitável".

Conter o aquecimento global a +1,5°C acima dos níveis pré-industriais (1850-1900) é a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris de 2015, mas vários climatologistas preveem que esse limite seja alcançado antes do final desta década, à medida que o planeta continua a consumir cada vez mais petróleo, gás e carvão.

O clima já está, em média, 1,4°C mais quente hoje, de acordo com o Observatório Europeu Copernicus.

António Guterres disse que os últimos planos nacionais para reduzir as emissões de carbono estão muito aquém da meta de 1,5°C e que excedê-la teria consequências devastadoras.

A conferência da ONU sobre o clima deste ano, a COP30, vai começar dentro de menos de um mês (de 10 a 21 de novembro) em Belém, no Brasil.