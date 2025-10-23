Decisão sobre futuro da Administração do SESARAM será anunciada "na altura própria"

Questionada sobre o futuro do Conselho de Administração do SESARAM, actualmente presidido por Herberto Jesus, cuja nomeação termina a 14 de Novembro, Micaela Freitas não confirmou nem afastou mudanças na equipa dirigente.

“Na altura própria, e como disse, ainda faltam três semanas, portanto, na altura certa, essa informação será comunicada pelos meios adequados”, afirmou a secretária regional da Saúde e Protecção Civil.

Perante a insistência dos jornalistas sobre uma eventual alteração na presidência, a governante limitou-se a responder:

“Não estou a dizer nem que vai alterar, nem que não vai alterar. Na altura própria, a informação será veiculada.”