Vereadores do PS pedem demissão da administração da Carris após relatório sobre acidente no Elevador da Glória

Os vereadores do PS na Câmara de Lisboa exigiram hoje a demissão da administração da Carris, na sequência das conclusões do relatório preliminar do GPIAAF sobre o acidente no Elevador da Glória, que causou a morte de 16 pessoas.

Em comunicado, os vereadores socialistas de Lisboa consideram "muito graves" as conclusões do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), que detetou falhas e omissões na manutenção do ascensor, apontando também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.

Segundo os vereadores do PS, este relatório sobre o acidente vem desmentir a versão inicialmente apresentada publicamente pela Carris de "que todos os procedimentos de manutenção tinham sido cumpridos", ao "revelar falhas e negligência inaceitáveis num equipamento público sob responsabilidade municipal".

"Os vereadores socialistas consideram que a liderança da Carris perdeu as condições para continuar em funções, face às contradições e à gravidade das conclusões conhecidas. Se o presidente do conselho de administração não apresentar a sua demissão, cabe ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa tomar essa decisão, assumindo a responsabilidade política que lhe compete enquanto tutela da empresa", defenderam hoje os vereadores.

O PS na Câmara de Lisboa afirma que "exige que sejam assumidas as devidas responsabilidades, sem exceções nem encobrimentos" e que "o executivo camarário assegure total transparência na investigação, implemente todas as medidas de correção e segurança recomendadas", com reforço dos "mecanismos de controlo interno e externo da empresa municipal, garantindo que situações semelhantes não se repitam".

"Não é admissível que um acidente com vítimas mortais e feridos ocorra num equipamento público e que as consequências se limitem a sanções intermédias ou a um mero passa-culpas", acrescentaram.

O acidente com o elevador da Glória, ocorrido em 03 de setembro, causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

Num relatório preliminar às causas do acidente, a que a Lusa teve acesso, o GPIAAF apontou, nomeadamente, falhas à Carris, à manutenção e à supervisão.

O relatório preliminar do GPIAAF revela que o cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória e que cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

Este organismo público detetou falhas e omissões na manutenção do ascensor, apontando também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.

O GPIAAF diz, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente "estão registadas como executadas, embora detenha evidências de que não foram feitas no período horário indicado na correspondente folha de registo".

Aquele gabinete recomenda ainda à Carris que não reative os ascensores de Lisboa "sem uma reavaliação por entidade especializada", e ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes que implemente um quadro regulamentar apropriado.