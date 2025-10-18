Trabalhadores de plataformas digitais crescem 25,4% em dois anos no Brasil

O número de pessoas que trabalham em plataformas digitais cresceu 25,4%, entre 2022 e 2024, no Brasil, o que representa quase 2% da população empregada no setor privado, segundo dados divulgados ontem pelo Governo.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo inquérito, no terceiro trimestre de 2024, 1,7 milhões de brasileiros dependiam de aplicações de serviços, como transporte de passageiros e entregas de refeições, mais 335 mil pessoas em comparação com o mesmo período de 2022.

Do total, 58% utilizam aplicações de transporte, enquanto 29% se dedicam a atividades de entrega.

Quase metade (47%) dos trabalhadores de aplicações tem entre 25 e 39 anos, e 59% possuem ensino secundário completo ou ensino superior incompleto.

O rendimento mensal dos trabalhadores em plataformas digitais é 4% superior ao dos restantes empregados, mas, para isso, precisam de trabalhar, em média, mais 5,5 horas, já que o valor da hora de trabalho nas plataformas é 8% inferior, de acordo com o inquérito.

No Brasil, cada vez mais pessoas têm acesso a um telemóvel com internet, o que pode explicar o aumento da oferta e da procura em aplicações de todos os tipos.

Segundo um levantamento do Governo, pelo menos 167 milhões de brasileiros possuem um telemóvel de uso pessoal com acesso à rede.