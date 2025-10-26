Três freguesias repetem hoje as eleições devido a empate no dia 12

Três freguesias, dos concelhos de Arcos de Valdevez, Monção e Macedo de Cavaleiros, repetem hoje a votação para as eleições autárquicas devido aos empates registados a 12 de outubro.

Em Cabreiro (Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo) e Arcas (Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança), repete-se a votação para a Assembleia de Freguesia, que ficou empatada por 120 e 100 votos, respetivamente.

No caso da freguesia de Lara, no concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo, a repetição diz respeito aos três órgãos autárquicos em sufrágio e, na votação para a Câmara, o resultado pode não confirmar a eleição de um sexto membro do executivo pelo PSD.

Com a votação de 12 de outubro para a Câmara de Monção, o PSD elegeu seis vereadores (66,47% dos votos) e o PS um (22,14%), mas a nova votação na freguesia de Lara pode determinar um resultado diferente, explicou à Lusa o candidato do PSD, o presidente eleito, António Barbosa.

Naquela freguesia, com 269 eleitores inscritos, votaram 181 pessoas e a candidatura do PSD à Câmara recebeu 122 votos (67,40%) e a do PS 43 votos (23,76%).

Para a Assembleia de Freguesia de Lara, a votação de dia 12 ditou um empate de 85 votos entre a candidatura do PSD e a do movimento Juntos Por Lara (cada uma recebeu 49,96% dos votos).

Na freguesia de Cabreiro, em Arcos de Valdevez, os 406 eleitores inscritos repetem a votação depois do empate por 120 votos (47,62%) entre o PSD e o movimento Todos Por Cabreiro na eleição para a Assembleia de Freguesia.

O PSD venceu as eleições no concelho de Arcos de Valdevez, com 58,67 % dos votos e cinco vereadores, enquanto o PS ficou em segundo lugar, com 23,91 % e dois vereadores.

Em Arcas, em Macedo de Cavaleiros, a candidata do PS, Ana Martins, e o candidato do PSD/CDS-PP, Mickael Silva, tiveram 100 votos cada um (48,54%), levando agora os 338 eleitores inscritos a nova eleição para a Assembleia de Freguesia.

No concelho de Macedo de Cavaleiros, a coligação PSD/CDS-PP elegeu quatro vereadores (49,43 % dos votos) e o PS três (44,52 %).

As mesas de voto abrem às 08:00 e fecham às 19:00.