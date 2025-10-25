Amorim guia United à terceira vitória seguida e aos lugares de acesso à 'Champions'

O Manchester United, de Ruben Amorim, alcançou hoje a terceira vitória seguida na Liga inglesa de futebol, ao superiorizar-se na receção ao Brighton (4-2), e subiu, provisoriamente, aos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Em Old Trafford, foram os brasileiros Matheus Cunha e Casemiro a estarem em evidência no primeiro tempo do jogo da nona ronda, com o avançado contratado no verão ao Wolverhampton a inaugurar o marcador para os 'red devils', quando decorria o minuto 24.

Dez minutos depois, o antigo médio do Real Madrid, que já tinha servido o compatriota, ampliou a vantagem, com o marcador a mexer novamente, mas só depois do intervalo, por culpa dos remates certeiros do camaronês Bryan Mbeumo (61 e 90+7).

Os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares na equipa de Amorim, que ainda viu Danny Welbeck e o grego Kostoulas encurtarem distâncias para os 'seagulls', aos 74 e 90+2 minutos, respetivamente.

Desta forma, o United subiu, à condição, ao quarto lugar, o primeiro que dá acesso direto à Liga dos Campeões na próxima temporada, com os mesmos 16 pontos do rival Manchester City (terceiro), que tem o jogo desta jornada por disputar, ambos a um do Sunderland, vice-líder, e a três do líder isolado Arsenal, também com um jogo a menos.