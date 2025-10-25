Recorde de 41.321 votantes a sete horas do fecho das urnas

As eleições do Benfica para o quadriénio 2025-2029 são já as mais concorridas de sempre, com 41.321 votantes, superando o recorde de 40.085 estabelecido em 2021, a sete horas do encerramento das urnas, informou hoje o clube lisboeta.

De acordo com a informação publicada às 15:00 no sítio oficial na Internet dedicado às eleições para os órgãos sociais do clube, o número total de votantes ascendia a 41.321, já superior ao anterior máximo, registado no último ato eleitoral.

No escrutínio de 2021, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica, com 84,48% dos votos, contra 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube, com 40.085 votantes.

A grande adesão dos sócios benfiquistas - que foi destacada pelos seis candidatos à presidência do clube lisboeta antes de votarem -, tem sido particularmente notada no Estádio da Luz, em dia de jogo com o Arouca, da nona jornada da I Liga de futebol, com início às 20:30.

Apesar do elevado afluxo de associados aos dois pavilhões do Estádio da Luz, o epicentro da Assembleia Geral eleitoral, o processo tem decorrido de forma muito fluida, ao contrário do que se verifica em outros locais de voto.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica, José Pereira da Costa, apelou mesmo aos associados que pudessem deslocar-se a Lisboa para optarem pelo Estádio da Luz para votarem nas eleições mais concorridas de sempre.

"Há secções em que as filas são mais pequenas e as pessoas demoram muito mais tempo [a votar]. Apelamos a que essas pessoas venham votar no estádio [da Luz], onde a afluência é grande, mas o fluxo é muito rápido", disse José Pereira da Costa.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica (Direção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal) e estatutário (Comissão de Remunerações) decorrem hoje, entre as 08:30 e 22:00, em 107 locais de voto.

Rui Costa, atual presidente e líder da lista G, Martim Mayer (B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), o anterior presidente Luís Filipe Vieira (E) e João Noronha Lopes (F) são os candidatos à liderança do Benfica, enquanto João Ferreira Leite encabeça a lista A, unicamente candidata à Mesa da Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba mais de 50% dos votos no ato eleitoral de hoje -- no qual estão habilitados a participar 160.182 sócios -, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, em 08 de novembro.

Apesar do universo de mais de 400.000 associados, apenas estão habilitados a votar sócios com mais de um ano de filiação ao clube e que tenham as quotas regularizadas até 48 horas antes do ato eleitoral.

O número de votos dos associados aumenta consoante a antiguidade, com 46.421 sócios a terem direito a três votos, 30.013 a 10 votos, 56.703 a 20 votos e 27.045 a 50 votos, de acordo com o caderno eleitoral.