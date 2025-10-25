Rui Coelho distinguido com a Medalha de Honra da Federação Portuguesa de Futebol

O presidente da Associação de Futebol da Madeira (AFM), Rui Coelho, foi distinguido, esta manhã, com a 'Medalha de Honra', galardão entregue pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) durante a cerimónia das Quinas de Ouro, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A distinção foi entregue pelo Presidente da FPF, Pedro Proença, e "simboliza o reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido na Região Autónoma da Madeira em prol do futebol", destaca a AFM em comunicado de imprensa.

A 'Medalha de Honra' distingue personalidades e instituições que se destacam pela sua contribuição para o desenvolvimento da modalidade, celebrando o mérito e a excelência no panorama do futebol português. No caso da AFM, "o prémio reflecte a relevância do trabalho desenvolvido na formação de atletas, treinadores, árbitros e dirigentes, bem como na promoção do papel social dos clubes e associações locais", complementa mesma nota.

“Este é um momento que honra não apenas a Associação de Futebol da Madeira, mas todo o futebol madeirense — os clubes, os dirigentes, os atletas, os treinadores, os árbitros e todos aqueles que diariamente se dedicam à modalidade. A Madeira sempre esteve, está e estará profundamente ligada ao futebol português. Esta distinção é o reconhecimento desse percurso e da ambição que continuamos a afirmar para o futuro”, afirmou Rui Coelho, que ao receber a distinção destacou o caráter colectivo deste reconhecimento.

A atribuição desta distinção à Associação de Futebol da Madeira representa o reconhecimento da tradição e da história do futebol madeirense, do investimento contínuo na formação desportiva e educativa, da capacidade da Região em organizar eventos de dimensão nacional e internacional, bem como da aposta em projectos de integração social, inclusão e promoção dos valores do desporto AFM

A cerimónia das Quinas de Ouro é um dos momentos mais emblemáticos do calendário desportivo nacional, homenageando anualmente figuras e entidades que contribuíram de forma relevante para o crescimento do futebol em Portugal.