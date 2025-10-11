Rússia lança 679 ataques contra Zaporijia e provoca pelo menos dois mortos

As forças invasoras russas lançaram 679 ataques contra a região ucraniana de Zaporijia em 24 horas, provocando pelo menos dois mortos - uma mulher de 66 anos e uma criança de sete - e 11 feridos, informou hoje fonte oficial ucraniana.

"No total, durante o último dia, os ocupantes realizaram 679 ataques contra 14 localidades da região de Zaporijia", escreveu o chefe da administração militar regional, Ivan Fedorov, na rede social Telegram.

Entre os ataques registaram-se quatro lançamentos de mísseis contra a cidade de Zaporijia e 11 ataques aéreos contra Bilenke, Zaliznychne, Uspenivka, Malynivka e Poltavka, além de numerosos ataques com drones.

Segundo Fedorov, foram registados 68 casos de danos em edifícios de vários andares, habitações particulares, automóveis e infraestruturas sociais.