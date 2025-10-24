Seminário 'A Educação de Amanhã Começa Hoje' com mais de 220 educadores e professores

A secção da Madeira da Associação Nacional de Professores (ANP) realizou esta sexta-feira, 24 de Outubro, no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, a XI Edição do Seminário ANP Madeira, este ano, sob o tema 'A Educação de Amanhã Começa Hoje'. O encontro reuniu mais de 220 professores e educadores num espaço de partilha e reflexão sobre os desafios e oportunidades que a escola de “amanhã” traz ao contexto educativo de “hoje”.

A sessão de abertura foi conduzida pelo presidente da ANP Madeira, Luís Alves, que destacou a urgência de agir no presente para construir a escola do futuro, "pois o futuro da educação não começa amanhã, começa agora".

Começa em cada aula, em cada decisão, em cada gesto de quem acredita no poder transformador do ensino. Mas esse futuro não se constrói apenas nas escolas ou nas salas de aula. Constrói-se também através de políticas justas, coerentes e visionárias, que reconheçam o esforço e a dedicação de quem ensina e que tornem a profissão docente atrativa para as novas gerações. Porque ser professor deve continuar a ser motivo de orgulho. ANP Madeira

A cerimónia contou ainda com a presença da secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, que reforçou o comprometimento do Governo Regional com os professores, os alunos e as escolas da Madeira, sublinhando a importância do trabalho conjunto na promoção de uma educação de qualidade, inovadora e centrada nas pessoas.

O evento prosseguiu com um painel de oradores, que proporcionou uma abordagem multidisciplinar e inspiradora sobre o papel da tecnologia, da inteligência emocional e das competências humanas na educação contemporânea.

O professor doutor José Soares da Universidade do Porto apresentou o tema “Performance Individual e das Equipas”, conduzindo uma reflexão profunda sobre a forma como trabalhamos e gerimos o nosso desempenho, individual e colectivo. Falou do impacto do stress e da fadiga na performance, na tomada de decisão e na avaliação de risco, ilustrando com o exemplo inspirador de um pit stop, onde o trabalho em equipa, a responsabilidade partilhada e o sentido de ownership são decisivos. Sublinhou que a eficiência se treina e que há muito a aprender com os atletas sobre como cuidar da nossa performance, tanto no plano profissional como pessoal.

A mentora madeirense Verónica Faria apresentou o tema “Inteligência Neuroemocional: Práticas para Ensinar sem Colapsar”, transportando o debate para o contexto educativo, onde a sobrecarga emocional e as exigências crescentes tornam urgente uma nova forma de olhar o bem-estar docente. A partir da inteligência neuroemocional, da teoria polivagal e das investigações de Gabor Maté, destacou a importância de compreender as respostas neurofisiológicas ao stress e à exaustão, o papel essencial da co-regulação e a necessidade de práticas realistas e sustentáveis que promovam a saúde emocional. Recordou que é possível educar com presença, serenidade e entusiasmo — desde que os educadores cuidem de si e das suas relações.

O divulgador Alfredo Leite apresentou o tema “25 Anos a Transformar a Educação: Estão os Adultos Prontos para Mudar?”, convidando o público a refletir sobre o papel de cada um — educadores, pais e formadores — num mundo em constante transformação. Um tema provocador, inspirador e absolutamente necessário.

Por sua vez, o professor João Couvaneiro, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, apresentou o tema “Para Além da Tecnologia: Competências Humanas na Era da Inteligência Artificial”, desafiando os participantes a pensar o papel essencial do ser humano no coração da educação, num tempo em que a tecnologia ocupa cada vez mais espaço nas nossas vidas e nas nossas salas de aula.

Ao longo do dia, foram partilhadas experiências práticas e perspectivas inovadoras sobre a integração da inteligência artificial nas escolas, abordando tanto o seu potencial transformador como as implicações éticas e pedagógicas da sua utilização. Os participantes destacaram a importância de preparar os alunos para os desafios do século XXI, reforçando o papel dos docentes como mediadores críticos e criativos neste processo de mudança.

Com uma adesão recorde, mais de 100 inscrições confirmadas três meses antes da data , o seminário consolidou-se como um dos principais encontros de formação e debate educativo da região, refletindo o compromisso da ANP Madeira com a valorização profissional e a inovação no ensino.

No encerramento, a direcção da ANP Madeira anunciou a realização de um novo evento no âmbito do seu plano de atividades: a II Edição do “Funchal Educação”, agendada para o dia 6 de Dezembro, que dará continuidade ao trabalho desenvolvido e oferecerá novas oportunidades de atualização e desenvolvimento profissional aos docentes madeirenses.