A fuga de professores dificulta as contas do ensino na Região. A notícia que faz a manchete do seu DIÁRIO nesta sexta-feira de muitas nuvens dá conta de que nos últimos dois anos saíram 130 docentes dos estabelecimentos privados para os públicos, 90% dos quais do pré-escolar e do 1.º Ciclo. Mas os números revelam, também, que a Madeira perdeu um terço dos alunos em 20 anos.

Mas há outros números que também queremos que tenha em atenção. Os bombeiros foram chamados para 345 casos menores por mês. Emergências pré-hospitalares representam 87% do total de pedidos de ajuda. E sobre o tempo, saiba que uma massa de ar quente e húmida traz chuva localmente intensa.

Nos destaques da primeira página temos, ainda, o reforço de 20% no apoio à causa animal e dizemos-lhe que Aguiar-Branco vai visitar obra do novo hospital. A visita oficial servirá para o presidente da Assembleia da República inteirar-se de assuntos pendentes e prioritários para a Região.

Por fim, saiba que estrangeiros residentes sobem 150% em 7 anos. No final do ano passado, estavam registados perto de 19 mil na Madeira. Ainda assim, o aumento populacional de cidadãos não nacionais é inferior ao registado no País.

