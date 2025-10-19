Trump ameaça enviar militares para São Francisco como já fez com outras cidades

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje enviar militares da Guarda Nacional para São Francisco, como já fez noutros grandes centros urbanos do país liderados por democratas.

"Iremos para São Francisco", respondeu o Presidente norte-americano a uma jornalista do canal de televisão Fox News que lhe perguntou se esta cidade da Califórnia seria a próxima na sua lista.

Desde o seu regresso ao poder, Donald Trump enviou militares para Los Angeles, Washington e Memphis contrariando e ignorando a posição das autoridades locais, do Partido Democrata, para, segundo ele, combater a imigração ilegal e o crime, ações que foram fortemente criticadas pela oposição.

Os destacamentos de militares da Guarda Nacional ordenados por Trump para as cidades de Chicago e Portland foram, no entanto, suspensos por juízes, que alegaram a falta de elementos credíveis que justificassem tal medida.

"A diferença (em relação a Chicago) é que em São Francisco eles querem-nos", garantiu o Presidente republicano, sem explicar o que queria dizer com isso.

O presidente executivo do gigante da informática Salesforce, com sede em São Francisco, Marc Benioff, disse recentemente que achava que o exército deveria ser destacado para a cidade, mas o prefeito local, o democrata Daniel Lurie, e outros representantes locais expressaram a sua oposição a tal medida, e o empresário acabou por desdizer-se e pedir desculpa.

Donald Trump, por sua vez, reiterou hoje a ameaça de recorrer ao estado de emergência para prosseguir com esses destacamentos, criticados não apenas pela oposição mas por organizações de defesa dos direitos civis.

"Não se esqueçam, eu posso usar o 'Insurrection Act'", afirmou Trump, referindo-se a leis antigas que autorizam o uso das forças armadas contra cidadãos.

No final de setembro, Donald Trump deixou também a ideia, perante generais e almirantes norte-americanos, de que "algumas dessas cidades perigosas" poderiam ser usadas "como campo de treino" para os militares.