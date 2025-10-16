Presidente do Marítimo conta fechar negócio com investidor ainda em Outubro

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, garantiu hoje que espera concluir ainda em outubro o negócio com o grupo brasileiro REVEE, que vai investir 15 milhões de euros (ME) no clube da II Liga portuguesa de futebol.

"Posso adiantar que os responsáveis da REVEE estarão cá no final do mês de outubro e, nessa reunião, temos a expectativa de fechar tudo o que esteja pendente", revelou aos jornalistas, no final de uma Assembleia Geral (AG) da SAD do emblema insular, que decorreu no Estádio do Marítimo, no Funchal.

O grupo de investimento REVEE pretende adquirir 40% da SAD maritimista, num negócio que pode ascender, após o cumprimento de objetivos, até aos 22,5 ME, sendo que a verba inicial deverá entrar nos cofres da SAD entre dezembro e janeiro, segundo André Gomes.