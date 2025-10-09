Será o campo de golfe no Faial uma ‘promessa’ com mais de duas décadas?

Não é novidade que a Região Autónoma da Madeira quer potenciar a modalidade de golfe. Essa intenção tem sido reiteradamente assumida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e por outros elementos do Executivo, sobretudo em ocasiões que envolvem visitas a projectos ligados à modalidade ou em eventos da área.

“O objectivo é avançarmos também com um quarto campo na ilha da Madeira - na freguesia do Faial - e outro no Porto Santo”, recordou o líder regional, em Setembro, no Campo de Golf Santo da Serra, durante a inauguração de uma escultura alusiva às distinções atribuídas ao emblemático green sobranceiro ao vale de Machico.

Como já foi referido, um dos locais que tem sido equacionado para reforçar a oferta regional no sector do golfe é a Ribeira do Faial, no concelho de Santana. E se para alguns essa ideia soa a novidade, outros lembram que há décadas se fala do assunto - sem que o projecto, no entanto, tenha saído do papel.

Mas será mesmo verdade que se discute a construção de um campo de golfe na Ribeira do Faial há tanto tempo?

O DIÁRIO foi ao arquivo e, sem pretender fazer uma pesquisa exaustiva, é possível confirmar que o tema já era falado em 2001. Ou seja, há 24 anos, a Ribeira do Faial era já apontada como uma zona com potencial para acolher um campo de golfe.

Num artigo publicado em Agosto desse ano, relatava-se a intenção do grupo ‘Filhos do Faial’ - formado por emigrantes radicados na Venezuela - de ter um papel activo na concretização do projecto. À data, Olívio da Silva, presidente da associação, dava voz ao grupo e falava abertamente sobre o interesse nesse investimento.

No ano seguinte, a 23 de Agosto de 2002, o então autarca social-democrata Carlos Pereira confirmava que o campo de golfe constava dos planos da autarquia, embora sem adiantar datas. Referia, no entanto, que já existia interesse de privados, dependendo tudo da inclusão do projecto no Plano Director Municipal, que seria revisto.

Depois, em 2003, cabia a Rui Adriano, responsável pela Sociedade de Desenvolvimento tutelada pela vice-presidência do Governo Regional, detalhar os projectos previstos para a foz da Ribeira do Faial. Entre eles, um futuro campo de golfe, bem como espaços de comércio artesanal e bares.

O ano de 2004 marcaria a inclusão formal do projecto no Plano Diretor Municipal, que identificava a construção do campo como um “equipamento prioritário” para o Faial. O concelho continuava então sob governação do PSD.

Contudo, com a revisão desse instrumento de ordenamento em 2017, já sob a presidência do centrista Teófilo Cunha, a menção específica a um ‘campo de golfe’ desapareceu como prioridade. Ainda assim, a ideia não foi totalmente posta de parte, mantendo-se referências genéricas à criação de equipamentos desportivos e de lazer.

Mais recentemente, Miguel de Sousa - antigo vice-presidente do Governo Regional num Executivo liderado por Alberto João Jardim - voltou a trazer o tema à tona, num artigo de opinião publicado no DIÁRIO. “Tenho sugerido, pois foi iniciativa minha, a construção de um novo campo na Ribeira do Faial. É o único local adequado para construção de um campo de golfe na ilha da Madeira. A zona ainda está naturalmente protegida, para esse efeito, pelo medo da ribeira, o que se resolverá com a sua necessária canalização. O presidente do governo assumiu o interesse por este projeto e já garantiu a sua construção em breve”, escreveu.