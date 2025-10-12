"Não deixem em mãos alheias o poder de decisão"

A candidata do JPP à Câmara Municipal do Funchal, Fátima Aveiro, deixou, esta manhã, um apelo à participação dos cidadãos nas eleições autárquicas, incentivando os eleitores a exercerem o seu direito de voto.

"Não fiquem em casa e vão votar. Não deixem em mãos alheias o seu poder de decisão, porque este processo decorre do 25 de Abril e, por isso, não podemos voltar atrás", afirmou, à saída da mesa de voto em São Roque.

"Apelo a todos os cidadãos para não ficarem em casa e, depois da sua ponderação, exercerem o direito de decidir sobre aquilo que querem para a sua cidade", concluiu.