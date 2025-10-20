ONU preocupada com nova vaga de violência em Gaza

A ONU expressou hoje "preocupação" após a violência mortal registada recentemente na Faixa de Gaza, pedindo que "as partes respeitem todos os seus compromissos", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da organização.

"Continuamos preocupados com todos os atos de violência em Gaza e com os ataques relatados ontem [domingo]", admitiu Dujarric, no seu 'briefing' diário à imprensa, em Nova Iorque.

"Instamos as partes a honrarem todos os seus compromissos, garantirem a proteção dos civis e evitarem quaisquer ações que possam levar a uma retomada das hostilidades e prejudicar as operações humanitárias", acrescentou.

Ataques israelitas no enclave mataram pelo menos 45 palestinianos no domingo, de acordo com a Defesa Civil de Gaza, testando a frágil trégua em vigor desde 10 de outubro.

Israel bombardeou vários locais em Gaza em resposta ao que interpretou como uma "violação" do acordo pelo Hamas, acusação que o grupo islamita palestiniano negou, cerca de uma semana após o cessar-fogo promovido pelo Governo de Donald Trump entrar em vigor.

Trump afirmou que a trégua "permanece em vigor".

O Presidente norte-americano, aliado de Israel, ameaçou na semana passada "matar" membros do Hamas se o grupo radical palestiniano não cumprisse o acordo de cessar-fogo com Telavive e "continuasse a matar em Gaza".

Hoje, o governante norte-americano voltou a ameaçar o Hamas e assegurou que o grupo será "erradicado" se voltar a violar o acordo de cessar-fogo em Gaza, depois de Israel ter denunciado alegadas violações da trégua.

O grupo islamita mobilizou-se em Gaza para retomar o controlo territorial após a entrada em vigor do cessar-fogo no enclave, que envolveu, entre outros pontos negociados, a retirada gradual das tropas israelitas.

Durante estas mobilizações eclodiram confrontos entre o Hamas e outras milícias locais.