Embora o Halloween não faça parte das tradições mais antigas de Portugal, esta celebração tem conquistado cada vez mais adeptos nos últimos anos. Inspirado nas origens celtas e fortemente influenciado pela cultura americana, o dia 31 de Outubro tornou-se uma oportunidade para celebrar o mistério, a diversão e a criatividade.

Hoje, o Halloween é vivido um pouco por todo o País, incluindo as ilhas, Madeira e Açores, desde festas temáticas e decorações assustadoras, até às crianças mascaradas que percorrem as ruas a pedir 'doçura ou travessura'. Em muitas escolas e comunidades, multiplicam-se as actividades que misturam o espírito do Halloween com as antigas tradições portuguesas, como o Pão-por-Deus, celebrado a 1 de Novembro.

Eis algumas dicas para um Halloween inesquecível:

Decore com criatividade



Não precisa de grandes gastos. Use velas, abóboras, panos velhos, garrafas pintadas e luzes suaves para criar um ambiente misterioso.

Prepare disfarces originais

Aposte na imaginação: transforme roupa velha em trajes de bruxas, fantasmas ou personagens de filmes. O importante é o espírito divertido.

Organize uma noite temática

Reúna amigos para uma maratona de filmes de terror, um jantar à luz das velas ou até um concurso de fantasias.

Crie doces assustadores

Bolos em forma de fantasmas, gelatinas 'ensanguentadas' e biscoitos com olhos de chocolate fazem sempre sucesso.

Explore tradições locais

Descubra como a sua região celebra o Dia de Todos os Santos ou o Pão-por-Deus e combine o antigo com o moderno, uma forma bonita de manter viva a cultura portuguesa.