Incêndio em loja obrigou à retirada temporária de 100 pessoas em Setúbal

O incêndio que deflagrou ao final da tarde de terça-feira numa loja chinesa na Avenida dos Combatentes, em Setúbal, obrigou à retirada temporária de cerca de 100 moradores, que regressaram a casa depois da meia-noite, informaram hoje os bombeiros.

"A loja chinesa que ardeu ocupa o piso inferior de diversos prédios, o que nos levou a fazer a retirada de cerca de 100 moradores nos pisos superiores desses prédios por precaução. Esses moradores só foram autorizados a regressar a suas casas a partir da meia-noite, depois de verificadas as condições de habitabilidade de todas as frações habitacionais", disse o comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.

Segundo David Domingues, o incêndio que deflagrou cerca das 19:00 na loja Hiper China provocou ainda ferimentos leves a dois bombeiros - queimaduras de primeiro e segundo grau - e a destruição de grande parte do recheio daquele estabelecimento, devido à carga térmica dos produtos comercializados, designadamente "tecidos, plásticos e outros produtos inflamáveis".

Questionado pela agência Lusa, o comandante disse desconhecer se o estabelecimento comercial em causa estava devidamente licenciado, mas salientou que, em Setúbal e outras cidades do país, há vários estabelecimentos semelhantes que comercializam diversos tipos de produtos, mais ou menos perigosos, que estão instalados nos pisos inferiores de prédios de habitação.

David Domingues referiu ainda que a loja ficou praticamente destruída e que as condições de segurança do edifício, e da cobertura, começaram a ser avaliadas hoje de manhã por técnicos da Câmara Municipal de Setúbal.

Segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil na Península de Setúbal, o alerta para o incêndio ocorreu às 19:07 e o fogo foi considerado extinto às 23:50.

No combate às chamas estiveram envolvidos 58 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Setúbal e dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, apoiados por 22 viaturas.