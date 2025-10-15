Alterações temporárias ao trânsito na Avenida Arriaga

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, no âmbito da empreitada municipal “Implementação de medidas de mobilidade e de acalmia de tráfego 2024/2025”, irão ocorrer alterações temporárias à circulação rodoviária na Avenida Arriaga, entre os dias 14 de Outubro e 14 de Novembro de 2025.

De 14 de Outubro (terça-feira) a 14 de Novembro (sexta-feira), a circulação rodoviária estará interrompida no entroncamento entre a Avenida Arriaga, a Rua João Tavira e a Rua do Aljube, devido à sobreelevação da passadeira e à reparação do pavimento. Neste período, a circulação na Avenida Arriaga, entre a Avenida Zarco e a Rua João Tavira, será efetuada em ambos os sentidos, com entrada e saída pela Avenida Zarco, apenas para acesso a estacionamentos de motociclos, operações de carga e descarga e acesso à praça de táxis.

Na Rua do Aljube, entre a Rua João Tavira e a Rua 5 de Outubro, a circulação também será feita em ambos os sentidos, com entrada e saída pela Rua 5 de Outubro, exclusivamente para operações de carga e descarga, das 8 às 20 horas, em dias úteis e sábados.

De 15 de Outubro (quarta-feira) a 14 de Novembro (sexta-feira), a circulação rodoviária estará igualmente interrompida em ambas as inversões de marcha da Avenida Arriaga, junto ao estabelecimento “Cabana do Jardim”, para sobreelevação do pavimento.

Como alternativas, os condutores poderão:

No sentido norte-sul, inverter a marcha antes da Rotunda do Infante;

No sentido sul-norte, seguir pela Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Túnel Dr. Sá Carneiro, Rotunda do Plaza Madeira e Rua Dr. Brito Câmara, em direção à Rotunda do Infante.

Durante o período de intervenção, fica expressamente proibido o estacionamento de veículos na área abrangida e na sua envolvente imediata.

A Câmara Municipal do Funchal agradece a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados e apela à colaboração de todos no cumprimento da sinalização existente no local CMF

Para mais informações sobre as alterações à circulação rodoviária, poderá ser consultada a plataforma infomobilidade.funchal.pt.