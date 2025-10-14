Músico acusado de pornografia infantil falta a julgamento por sofrer de cancro

Um músico de 74 anos, natural dos Países Baixos mas residente há vários anos no concelho da Ponta do Sol, começou a ser julgado, esta manhã, no tribunal do Funchal (Edifício 2000), pela prática do crime de pornografia de menores agravado. O arguido esteve ausente da primeira audiência, por padecer de cancro e Covid de longa duração, encontrando-se em tratamentos no seu país de origem.

A acusação do Ministério Público refere que, em Agosto de 2020, este homem terá supostamente partilhado, através do Facebook, fotos e vídeos de menores em actividades de cariz sexual. Nas buscas realizadas em Dezembro de 2021 à sua casa, a Polícia Judiciária encontrou cerca de 140 ficheiros digitais com conteúdo pedófilo, além de um vídeo de uma adolescente em biquíni, que reside nas vizinhanças da sua moradia.

Face à ausência do arguido por motivo de doença, o colectivo de juízas presidido por Teresa de Sousa ouviu ao longo da manhã dois inspectores que participaram nas buscas à casa do músico reformado. Um deles contou que, durante essa diligência de investigação, o arguido teve uma postura colaborativa até ao momento em que lhe foi solicitada informação sobre o conteúdo de um disco digital de armazenamento externo. O acesso a tal dispositivo encontrava-se protegido e encriptado, mas, de acordo com o inspector da PJ, “com alguma sorte” foi possível descobrir a palavra-passe que permitiu aceder ao conteúdo e confirmar a existência de ficheiros com pornografia infantil.

A próxima sessão deste julgamento está agendada para 9 de Dezembro.