JPP elege dois vereadores no Funchal

O Juntos Pelo Povo (JPP) passa a ser a segunda força política no concelho do Funchal, com dois vereadores eleitos. Fátima Aveiro e António Trindade comprometem-se a fazer valer o projecto que apresentaram aos funchalenses e pelo qual deram a cara.

“Fui eleita vereadora, vou fazer o meu papel”, comprometeu-se a cabeça-de-lista eleita, garantindo que quem confiou o seu voto ao JPP não vai ser defraudado.

No discurso desta noite eleitoral, Fátima Aveiro salientou que não se considerava uma perdedora e garantiu trabalho e dedicação para que as suas propostas possam ser validadas pela maioria. “Temos as nossas propostas, vamos fazer tudo para nos entendermos com os nossos parceiros na autarquia. E naquilo em que tivermos de ser efectivamente oposição seremos obviamente oposição. Não tenham dúvidas disso”, reforçou a nova vereadora.

A par disso, comprometeu-se a fazer valor a força do JPP, mostrando-se disposta fazer com que o mesmo “seja visto como um partido de referência e de peso na Região”, recusando-se a “deixar que apaguem a luz o brilho que este partido tem”.

Quem também destacou a vitória do JPP desta noite, não apenas no Funchal, foi o secretário-geral do partido, salientando mesmo tratar-se de um resultado que "não envergonha o partido". Élvio Sousa apontou o desempenho global neste acto eleitoral, com eleição de representantes "em praticamente todos os concelhos da Região", como um "reflexo determinante" para o que deverão ser as próximas Eleições Regionais.

Ao mesmo tempo que garantia não perder a marca de "partido de proximidade e de confiança", o líder do JPP salientava a preparação para novas vitórias. E perante o facto de terem chegado à vereação da Câmara Municipal do Funchal através de dois candidatos independentes reforça que tal não deve ser entendido como uma falta de quadros próprios. Élvio Sousa aponta, antes, a “frota de quadros” que o seu partido possui e que estão “nos bastidores”, devendo ser apresentados no tempo oportuno.