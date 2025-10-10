Doroteia Leça encerra campanha com críticas à oposição e apelo à confiança no PSD

A candidata do PSD à Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, encerrou a campanha eleitoral com um comício no Loreto que reuniu centenas de apoiantes. O evento culminou com uma caravana que percorreu todo o concelho, num ambiente descrito pela candidatura como sendo "de festa e mobilização".

No seu discurso, Doroteia Leça agradeceu o envolvimento da população e destacou a união em torno do projecto 'Calheta Sempre', sublinhando que o PSD apresenta “um projecto realista e sólido, sempre a pensar nas pessoas”. A candidata enalteceu a equipa que a acompanha, desde os candidatos às juntas de freguesia até à Assembleia Municipal, reafirmando que “a Calheta está sempre no coração” e que o compromisso é dar continuidade a um trabalho de “responsabilidade, competência e proximidade”, iniciado por Carlos Teles, que é mandatário político.

Sem poupar críticas à oposição, Doroteia Leça acusou os adversários de apresentarem “promessas vazias e discursos de maledicência”. “A população não precisa de ataques nem de ruído, precisa de trabalho sério, honesto e defensor dos seus interesses”, afirmou.

A candidata apontou contradições nos programas das candidaturas rivais, denunciando o que classificou como “falsos moralismos” e “incoerências gritantes”.

“Ouvem-se alguns criticar a gestão PSD e prometer o céu na terra, mas no concelho onde governam têm a carga fiscal mais elevada da Região, cobram a derrama, aplicam uma taxa de proteção civil e são os que menos devolvem IRS aos munícipes", disse.

Doroteia Leça ironizou ainda algumas propostas da oposição, referindo que “prometem casas para 200 famílias quando não construíram nem um quarto de dormir” e que pretendem “dividir as casas dos idosos para as partilhar com estranhos, uma medida ao estilo de Hugo Chávez”. A candidata apontou também o “desconhecimento total da realidade local”, lembrando um episódio recente em que “um candidato justificou o congestionamento do trânsito com a falta de sinal de rádio nos túneis”.

“É isto que nos apresentam: discursos sem substância, mentiras e tentativas de enganar os mais distraídos”, afirmou, garantindo que “a Calheta precisa de competência, visão e trabalho, não de populismo”.

Doroteia Leça reforçou que o PSD é "o único partido" com listas completas a todos os órgãos autárquicos, “prova de organização, diálogo e capacidade de liderança”. Destacou a continuidade das prioridades do programa, nomeadamente o investimento público e obras de proximidade, apoio aos jovens, famílias e idosos, valorização da educação, cultura e desporto, e reafirmou duas reivindicações centrais, nomeadamente a conclusão da Via Rápida até à Calheta e a consolidação da escarpa da marginal da vila.

“Peço o vosso voto, mas mais do que isso, peço a vossa confiança. Confiança num projeto que honra o passado, responde ao presente e prepara o futuro”, concluiu, sob aplausos.

O comício de encerramento da candidatura 'Calheta Sempre' terminou com gritos de “Viva a Calheta!” e “Viva o PSD!”, marcando o fecho de uma campanha que Doroteia Leça descreveu como “de proximidade, emoção e compromisso com a verdade”.