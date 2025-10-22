Albuquerque destaca "grande sentido patriótico" de Pinto Balsemão

O presidente do PSD-Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu ainda esta noite, já madrugada em Portugal, ao falecimento de Francisco Pinto Balsemão, ex-presidente do partido a nível nacional, ex-primeiro-ministro e, também, empresário de sucesso na comunicação social, salientando o seu "grande sentido patriótico".

A notícia do falecimento de Pinto Balsemão foi conhecida pelas 22h30 de ontem, surgindo imediatamente várias reacções de todos os quadrantes. Miguel Albuquerque, que se encontrava em Lisboa para a reunião do Conselho Nacional do PSD, foi abordado pelos jornalistas para uma reacção.

"Ele teve uma componente política importantíssima" para Portugal, começou por dizer, frisando que isso aconteceu "num tempo muito difícil em que ele assumiu as suas responsabilidades como primeiro-ministro, e cumpriu. E teve outra responsabilidade muito importante, que foi na implantação da democracia, enquanto líder de um grupo de comunicação social que se afirmou durante decénios, como um baluarte da comunicação livre e independente em Portugal". E disse mais: "Era um homem democrata, que lutava pela liberdade. Um legado de civismo, um homem com um grande sentido patriótico e cívico. Ou seja, a assumpção de responsabilidade enquanto cidadão perante a comunidade."

Questionado se se recordava sobre o que falaram da última vez - uma vez que almoçavam com frequência - Miguel Albuquerque disse que nessas conversas "falávamos de tudo, de política como é normal", destacando que tal encontro deu-se antes do último Conselho de Estado onde Pinto Balsemão também tinha lugar. "Estivemos a falar sobre diversos aspectos e um dos assuntos, que ele gostava e estava muito interessado, foi sobre os efeitos da Inteligência Artificial e como é que vai moldar o nosso futuro colectivo e individual".

O governante madeirense disse que Francisco Pinto Balsemão "era um homem que estava sempre na vanguarda" - inclusive teve um podcast recente sobre a temática em que a sua voz era reproduzida tendo por base a IA -, concluindo ainda que, um como pianista e o outro baterista, chegaram a tocar juntos várias vezes, numa recordação que tirou algum sorriso de boas memórias.

Francisco Pinto Balsemão faleceu ontem aos 88 anos de idade.