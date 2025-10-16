GNR detém no Alentejo foragido condenado por abuso sexual de menor e violência doméstica

A GNR deteve, no concelho de Vila Viçosa, um homem, de 51 anos, que estava foragido à justiça desde 2020, após ter sido condenado por violência doméstica e abuso sexual de menor, em Braga, foi hoje revelado.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que o homem, foragido desde dezembro de 2020, foi detido na terça-feira através do Posto Territorial de Vila Viçosa, no distrito de Évora.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR explicou que pendia sobre o suspeito "um mandado de detenção emitido pelo Tribunal Judicial de Braga", por factos ocorridos naquela zona "que remontam a 2012".

O mandado de detenção visa o "cumprimento de uma pena de prisão efetiva de oito anos e seis meses pela prática dos crimes de violência doméstica e abuso sexual de menor", pode ler-se no comunicado da guarda.

"O homem foi julgado por estes crimes e condenado, no Tribunal de Braga, tendo a decisão transitado em julgado em fevereiro de 2017", disse a fonte contactada pela Lusa, acrescentando que o mandado de detenção foi emitido em 2020.

Segundo a fonte, a GNR "obteve informação sobre a localização do indivíduo", no concelho de Vila Viçosa, e desenvolveu diligências policiais que culminaram na sua localização e detenção.

Durante a operação, o homem "tentou identificar-se como sendo outra pessoa, tendo-lhe sido apreendidos vários documentos de identificação falsos, o que configura igualmente a prática dos crimes de falsificação e contrafação de documento", destacou a GNR, no comunicado.

Relativamente a estes crimes, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Évora.

Quanto ao cumprimento da pena de prisão efetiva, o homem foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Évora e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.