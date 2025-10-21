Tecnologia Digital dá espaço e voz às minorias

A oradora internacional da 9.ª conferência Inovação e Futuro, Yasmina Benslimane, destacou esta terça-feira, 21 de Outubro, a importância da tecnologia digital, que mudou o Mundo, dando espaço e voz às minorias.

A activista feminista marroquina, consultora e defensora dos direitos humanos afirmou, no palco do Savoy Palace, que as tecnologias digitais "redistribuem o poder", à medida em que as pessoas escolhem lhe "dar um uso digno".

"A inovação começa com a coragem humana", disse, acrescentando que "a inovação não é sobre tecnologia, é sobre quem está a inovar", defendendo o acesso à tecnologia por parte das minorias e das diversidades., já que "isso redefine o progresso".

"A inovação começa com o ouvir aqueles que foram excluídos", apontou durante a sua intervenção em inglês.