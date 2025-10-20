O defesa-central Francisco Gonçalves estreou-se a titular pelo Nacional na presente temporada no jogo do último sábado diante do Rebordelo, encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal que a equipa alvinegra venceu por 3-1 e com um dos golos a ser apontado pelo jovem oriundo dos escalões de formação do Nacional.

Feliz pela oportunidade que lhe foi concedida pelo treinador Tiago Margarido, Francisco Gonçalves, 21 anos, garante que a sua ambição mantém-se elevada para continuar a merecer a confiança do técnico.

“Senti-me bem. Sinto que isto é fruto do meu trabalho e do que tenho vindo a fazer até agora, mas não quero ficar por aqui, pois quero continuar a trabalhar para ganhar o meu espaço. Quero desde já agradecer ao André Sousa – foi quem marcou o canto do qual resultou no seu golo- e à equipa também, pelo golo que marquei. Foi um jogo importante, histórico para o Rebordelo. Independentemente da divisão onde jogam, sabíamos que eles queriam mostrar-se e ganhar o jogo, querendo criar-nos dificuldades. Contudo, entramos com o ADN que entramos em todos os jogos e conseguimos resolver bem o jogo na primeira parte, gerindo o resto do tempo."