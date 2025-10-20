“A autonomia é construída sobre a história e a identidade”

O Professor Doutor Paulo Miguel Rodrigues, director do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira, destacou a importância da história na construção da Autonomia madeirense durante a sua intervenção na Assembleia Legislativa, após a apresentação do livro Apontamentos do Quotidiano Madeirense.

Rodrigues sublinhou que a Autonomia da Madeira se funda numa trajectória histórica que remonta ao século XIX e que se consolidou juridicamente entre 1974 e 1977. “A autonomia é construída sobre a história, mas também justificada e sustentada no direito. É uma consciência identitária que é pedra de toque do nosso discurso contemporâneo”, afirmou.

O investigador defendeu que a Autonomia deve ser entendida como um processo contínuo e colectivo, realizado em diálogo constante com o Estado português e com a sociedade, capaz de se adaptar a novos desafios políticos, económicos e sociais. “Não existe autonomia sem o poder de autonomia em relação jurídica; é de todos e, acima de tudo, do povo”, frisou.

Paulo Miguel Rodrigues destacou ainda a necessidade de consolidar instrumentos eficazes para a gestão do território, do mar e do desenvolvimento económico sustentável da Região, garantindo que a Madeira possa afirmar a sua identidade e participar em igualdade no contexto nacional e europeu.