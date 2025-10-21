Paulo Alves lembra as 2.288 portarias do GR e nenhuma era o Casa Própria

Paulo Alves respondeu a Vera Duarte, que justificou o atraso na regulamentação do programa Casa Própria com a instabilidade governativa, lembrando que, desde Julho de 2023, o Governo Regional "publicou 2.288 portarias". Nenhum era a do programa de apoio à habitação.

"Não conseguiram para o Casa Própria, mas aprovaram portarias para tudo e mais alguma coisa", lembrou o deputado do JPP.

Entre as portarias aprovadas, sublinha, estavam "248 nomeações políticas em apenas três meses". Para isso, diz, "não houve problema" de instabilidade política.