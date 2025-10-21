JPP considera urgente a regulamentação do programa 'Casa Própria'

"Propaganda", é como Carlos Silva classifica o programa Casa Própria, criado em 2023 na Região e que, até hoje, nunca foi regulamentado pelo Governo Regional.

O JPP apresenta um projecto de resolução que recomenda a regulamentação do programa que está "há mais de dois anos" parado, como o DIÁRIO destaca na edição de hoje.

Carlos Silva recordou todas as propostas do JPP, na habitação, "rejeitadas pela maioria PSD/CDS" que poderiam ajudar a enfrentar um dos problemas mais graves da Região.