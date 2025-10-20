Há 18 anos o Diário dava conta de 10 casos policiais onde a ‘culpa morreu solteira'

Na edição do DIÁRIO de 20 de Outubro de 2007, dava-se conta de 10 crimes que nunca foram desvendados.

O então coordenador da PJ-Funchal, Carlos Farinha, afirmava que "não há crimes perfeitos, há é investigações imperfeitas" e que nem sempre a "análise, correlação e síntese" são suficientes para identificar autores. Na altura, referia que em 119 homicídios investigados pela PJ-Funchal estava apenas um por esclarecer.

Entre os 10 casos que a justiça não tinha esclarecido estava, por exemplo, o desaparecimento a 6 de Maio de 1992 da cabeça da imagem de N. Sr.ª do Monte a centenária coroa de ouro. Os autores do furto terão forçado com um grampo a porta da redoma onde estava a imagem. Não houve testemunhas. "Especula-se se a coroa terá deixado a ilha para o submundo do tráfico internacional de obras de arte sacra ou se terá ficado por cá."

O desaparecimento de João José Gomes Teles, natural de Câmara de Lobos. O jovem despareceu no dia 6 de Outubro de 1998. "Há quem diga que o jovem terá emigrado (rompendo todos os laços com a família) mas há quem suspeite de coisas piores."

Sofia Catarina Andrade de Oliveira também desapareceu a 22 de Fevereiro de 2004 e, até aos dias de hoje, nunca foi descoberto o seu paradeiro. A menina foi subtraída à mãe pelo pai, em Câmara de Lobos. O pai foi julgado e condenado, mas nunca revelou o paradeiro da criança.

Recorde os restantes casos

Continuando a viagem pela edição, já nos 'Casos do Dia', o assassinato de um madeirense natural do Faial em Carayaca, uma povoação situada nas montanhas do Estado de Vargas, na Venezuela, causou revolta na comunidade.

Destaque ainda para a notícia que dava conta da chegada da 'TVTel', a primeira operadora de serviço de televisão a surgir no mercado regional para fazer concorrência à 'TV Cabo'.

Por fim, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) retirou 35 mil euros ao ordenado do seleccionador Luiz Felipe Scolari como penalização pelos incidentes com o jogador sérvio Dragutinovic. Scolari agrediu o defesa no final do encontro de qualificação para o Euro2008 entre Portugal e Sérvia(1-1), disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa