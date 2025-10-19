Papa renova apelo à paz na Ucrânia e noutros locais de guerra

O papa Leão XIV renovou hoje o apelo pela paz na Ucrânia e em "outros locais de guerra", como Mianmar, de onde chegam "notícias muito dolorosas", no final da oração do Angelus na Praça de São Pedro.

Após a cerimónia de canonização de sete novos santos, entre os quais os dois primeiros santos venezuelanos, o médico leigo José Gregorio Hernández e a religiosa Carmen Rendiles, o Papa desejou que "os instrumentos da guerra deem lugar aos da paz através de um diálogo inclusivo e construtivo".

"Confiamos na intercessão da Virgem Maria e dos novos santos a nossa contínua oração pela paz na Terra Santa, na Ucrânia e em outros locais de guerra", como Mianmar, disse, apelando para um "cessar-fogo imediato e efetivo".

"Eles preferem os contínuos confrontos armados e bombardeamentos aéreos, mesmo sobre pessoas e infraestruturas civis", afirmou Leão XIV, que disse estar próximo dos que "sofrem por causa da violência, da insegurança e de tantas dificuldades".

Na missa de canonização de sete beatos, que reuniu milhares de fiéis, especialmente da comunidade venezuelana, o Papa defendeu que os bens materiais, culturais, científicos e artísticos só fazem sentido com fé.

"A fé, comparada com grandes bens materiais e culturais, científicos e artísticos, sobressai. Não porque esses bens sejam desprezíveis, mas porque sem fé eles perdem o sentido", salientou.

"Hoje temos diante de nós sete testemunhas, os novos santos e as novas santas, que com a graça de Deus mantiveram acesa a lâmpada da fé. Mais ainda, foram eles próprios lâmpadas capazes de difundir a luz de Cristo", acrescentou.

Na cerimónia, Leão XIV realçou que os recém-proclamados santos não são "heróis" nem "paladinos de um ideal qualquer", mas "homens e mulheres autênticos".

Referindo-se especificamente aos novos santos, o Papa descreveu José Gregorio Hernández como um "benfeitor da humanidade com um coração inflamado de devoção" e Carmen Rendiles como uma "fundadora carismática" que dedicou a sua vida à educação e ao serviço dos outros.

"Estes fiéis amigos de Cristo são mártires pela sua fé, como o bispo Ignacio Choukrallah Maloyan e o catequista Pedro To Rot; são evangelizadores e missionários como a irmã María Troncatti; são fundadoras carismáticas, como a irmã Vicenta María Poloni e a irmã Carmen Rendiles Martínez; são benfeitores da humanidade com seus corações inflamados de devoção, como Bartolo Longo e José Gregorio Hernández Cisneros", salientou.

O líder da Igreja católica desejou que o seu exemplo "inspire na vocação comum à santidade".

Durante a homilia, Leão XIV lembrou ainda a importância da oração, comparando-a com a respiração que sustenta a vida do corpo, e alertou sobre as tentações que põem à prova a fé.

"Quem não acolhe a paz como um dom, não saberá dar a paz", advertiu.

A Venezuela tem agora dois santos. Carmen Rendiles, nascida em Caracas em 1903 e falecida em 1977, foi a fundadora da congregação Servas de Jesus.

Foi beatificada em 2018 após o reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão: a inexplicável cura de uma médica venezuelana em 2003.

Por sua vez, São José Gregorio Hernández, nascido em Isnotú, estado de Trujillo, em 1864 e falecido em Caracas em 1919, foi beatificado em 2021 após o Papa Francisco reconhecer o milagre da recuperação de Yaxury Solórzano Ortega, uma menina que levou um tiro na cabeça e que os médicos consideravam perdida.