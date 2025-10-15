Trabalhador atingido por vidro no Caniço
Um trabalhador de 72 anos ficou ferido, esta tarde, na Rua da Paz, no Caniço, ao ser atingido por um vidro.
O homem estava a descarregar do carro o vidro que acabou por o atingir, provocando-lhe um golpe profundo na cabeça.
Alertados pelas 19 horas, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se para o local com uma ambulância. Após primeiros socorros foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
