Exército israelita começou a retirar-se de Gaza

O exército israelita iniciou hoje a retirada de Gaza em direção à chamada linha amarela, em conformidade com o acordo de cessar-fogo em vigor, abandonando cidades como a capital e outras áreas urbanas.

Segundo confirmou a agência EFE no terreno, a retirada gradual das tropas permitiu que a população regressasse a bairros da Cidade de Gaza, como Tal al-Hawa e Sheikh Radwan, mas o movimento do sul para o norte do enclave continua proibido, com ataques de artilharia dissuasivos e vigilância por drones.

As tropas continuam estacionadas em zonas militares como o Corredor Netzarim, que divide Gaza em duas partes, desde o Kibutz Beeri até ao Mediterrâneo, o Corredor Filadélfia e o Eixo Morag, a sul.