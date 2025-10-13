Exército israelita confirma entrega de sete reféns à Cruz Vermelha

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram hoje que o movimento islamita palestiniano Hamas entregou sete reféns israelitas ao Comité Internacional da Cruz Vermelha, na Faixa de Gaza.

Num comunicado, o exército referiu que os sete reféns estão vivos e sob custódia da Cruz Vermelha, a caminho de serem entregues a soldados e membros do Shin Bet, os serviços de Segurança Interna israelitas, no interior do enclave palestiniano.

"De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, sete reféns foram transferidos para a sua custódia e estão a caminho das forças" israelitas, acrescentaram as IDF.

Watch as Red Cross vehicles move across packed streets in Gaza following confirmation that the first seven hostages are being transferred following their release



O Hamas afirmou que 20 reféns vivos serão hoje trocados por mais de 1.900 prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

As famílias e amigos dos reféns explodiram em aplausos quando os canais de televisão israelitas anunciaram que os reféns estavam sob custódia da Cruz Vermelha.

Dezenas de milhares de israelitas assistiram às transferências em exibições públicas por todo o país, tendo sido realizado um grande evento na cidade de Telavive.

Pouco antes, o Comité Internacional da Cruz Vermelha disse que iniciou "uma operação em várias fases" para acompanhar a libertação de reféns e prisioneiros, no âmbito do cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

A Cruz Vermelha informou que vai receber reféns mantidos na Faixa de Gaza para os transferir para as autoridades israelitas, além de acompanhar a libertação de prisioneiros para a Faixa de Gaza e para a Cisjordânia.

A organização "também facilitará a transferência dos restos mortais dos falecidos para que as famílias possam enterrar os seus entes queridos com dignidade", acrescentou.

O exército de Israel disse que veículos da Cruz Vermelha estavam a caminho de um local previamente combinado, no norte da Faixa de Gaza, para resgatar reféns que serão libertados pelo Hamas.

"A Cruz Vermelha está a caminho de um ponto de encontro no norte da Faixa de Gaza, onde vários reféns serão entregues à sua custódia", escreveu o exército israelita.

Num breve comunicado, as Forças de Defesa de Israel acrescentaram que estavam prontas "para receber reféns adicionais para serem entregues à Cruz Vermelha numa data posterior".

As Brigadas al-Qassam, o braço armado do Hamas, divulgou hoje os nomes de 20 reféns israelitas ainda vivos no enclave de Gaza que deverão ser libertados esta manhã, no âmbito de um acordo com Israel.

De acordo com a imprensa israelita, a libertação de reféns decorrerá em duas fases: a primeira a partir da 08:00 (06:00 em Lisboa), na zona do corredor Netzarim, que divide a Faixa de Gaza de leste a oeste; e a segunda, por volta das 10:00 (08:00 em Lisboa), na zona de Khan Yunis, no sul do enclave.

O Hamas publicou, também esta manhã, uma lista com mais de 1.900 prisioneiros palestinianos que, segundo o movimento, deverão libertados.