Michelle Bolsonaro pondera candidatura às presidenciais brasileiras de 2026

Michelle Bolsonaro, mulher do ex-Presidente brasileiro condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, não exclui a possibilidade de se candidatar às eleições presidenciais de 2026 no Brasil.

Em resposta à agência France-Press (AFP), Michelle Bolsonaro frisou que "qualquer decisão sobre eventuais candidaturas passará por um debate aprofundado" com o seu marido.

"E será fruto de orações para discernir a missão que Deus eventualmente queira confiar-me", declarou a antiga primeira-dama, de 43 anos.

Cristã evangélica fervorosa, Michelle Bolsonaro é uma das personalidades apontadas como possível representante do campo conservador nas urnas no próximo ano, a par do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Em prisão domiciliária desde o início de agosto e condenado, em setembro, a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, de 70 anos, não poderá repetir o duelo eleitoral de 2022 contra Lula da Silva, o seu sucessor e provável candidato da esquerda.

"Ele é e continuará a ser o maior líder da direita no Brasil", disse Michelle Bolsonaro, lamentando as tentativas de "impor [ao marido] a designação antecipada de candidatos" à sua sucessão.

Também vista como potencial candidata à vice-presidência ou ao Senado, Michelle Bolsonaro afirmou que ainda é "demasiado cedo" para falar das eleições de 2026.